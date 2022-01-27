Son dakika haberleri: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Son dakika haberleri: TCMB Başkanı Kavcıoğlu:

Son dakika haberi: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez Bankası tek kuruş satmamıştır.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez Bankası tek kuruş satmamıştır. Yaklaşık bireyseller ve kurumsallar 2 milyar 250 milyon dolar civarında bir satış gerçekleştirerek kuru oldukça düşük bir seviyeye getirmiştir." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi, Haber

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