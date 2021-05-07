Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE DEPO YANGINI
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Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE DEPO YANGINI

Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE DEPO YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sultangazi'de kumaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sultangazi'de kumaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Cebeci Mahallesi Taş Ocağı mevkiinde kumaş deposu olarak kullanılan tek katlı depoda saat 18.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın anını anlatan Ali Çelik, "Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Oğlum beni çağırdı. Gelip baktığımda alevli bir şekilde yanıyordu. Bir tarafı plastik, bir tarafı da kumaş olarak depo yanıyordu. Ekipler gelip müdahale ederek söndürdü" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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