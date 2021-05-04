Son dakika haberleri: Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne...

Son dakika politika haberi: Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde özellikle de Gümrük Birliği Anlaşması konusunda Slovenya'dan yapıcı bir destek bekleyebilirsiniz" dedi.