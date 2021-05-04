Son dakika haberleri: Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne...

Son dakika haberleri: Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde özellikle de Gümrük Birliği Anlaşması konusunda Slovenya'dan yapıcı bir destek bekleyebilirsiniz" dedi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde özellikle de Gümrük Birliği Anlaşması konusunda Slovenya'dan yapıcı bir destek bekleyebilirsiniz" dedi. - LYUBLYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Rum lider Anastasiadis'in hadsiz sözlerine Ömer Çelik'ten yanıt: Zihniyeti bozuk
Rum lider Anastasiadis'in hadsiz sözlerine Ömer Çelik'ten yanıt: Zihniyeti bozuk
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Yaşar Güler Ruhsar Pekcan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gökhan Töre Burak Yılmaz Halis Özkahya Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:28:43. #1.15#

title