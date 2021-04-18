Son dakika haberleri! Sivas ve ilçelerinde Kovid-19 denetimleri devam ediyor
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Son dakika haberleri! Sivas ve ilçelerinde Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Son dakika haberleri! Sivas ve ilçelerinde Kovid-19 denetimleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sivas ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri ramazanda da aralıksız devam ediyor.

Sivas ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri ramazanda da aralıksız devam ediyor.

Yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri kapsamında iftar saati öncesi esnafı ziyaret eden Vali Salih Ayhan, "Salgınla mücadelede rehavete kapılmadan tedbirlere sıkı şekilde uymaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gürün Kaymakamı Ahmet Tan da market, şarküteri ve unlu mamuller üreten iş yerlerinin denetimine katıldı.

İmranlı ilçe salgın denetim ekipleri ise gıda üreten ve satışını yapan iş yerlerinde maske, mesafe ve temizlik denetimi yaptı.

İmranlı Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tedbirlere uyarak ilçemizdeki vaka sayısını yeniden sıfırlayabiliriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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