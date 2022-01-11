Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Şişli'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın asma katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın hasara neden oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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