Taksiciyi gasp eden zanlı tutuklandı
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Taksiciyi gasp eden zanlı tutuklandı

20.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:33
Taksiciyi gasp eden zanlı tutuklandı

Samsun'da bir taksiciyi gasp ettiği iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir taksiciyi gasp ettiği iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir lokantada silahla M.O.'yu yaraladığı ileri sürülen E.K.(30), olaydan bir saat sonra da Cumhuriyet Meydanı'nda bindiği taksi şoförüne Hürriyet Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde silah çekerek aracı gasp etti. Gasp ettiği taksiyi bir tur attıktan sonra kendi taksi durağına geri götüren E.K. kayıplara karıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Gasp ve yaralama suçundan nöbetçi mahkemeye ayrı ayrı ifade veren E.K. yaralama suçundan serbest bırakılırken, gasp suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Taksiciyi gasp eden zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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