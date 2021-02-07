Son dakika haberleri: Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haberleri: Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

07.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:40
Son dakika haberleri: Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevresindeki illerde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevresindeki illerde sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kentin belli noktalarında polis ekipleri uygulama yapıyor.

Çorum'da da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessiz bir hafta sonu yaşanıyor.

Kısıtlamaya büyük ölçüde uyulduğunun gözlendiği kentte vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyreden güneşli havanın tadını bahçe ve balkonlarında çıkarıyor.

Diğer günler vatandaşların yoğunluk oluşturduğu park ve mesire alanlarında ise kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim.

Kentte polis ekipleri, olası ihlallere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Çankırı'da da Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı ve Belediye Meydanı kısıtlamanın başladığı saatten itibaren boşaldı.

Tokat'ta meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Kentin en yoğun bölgesi olan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama dolayısıyla sessizleşti.

Kastamonu, Amasya ve Sinop'ta da kısıtlama dolayısıyla sessizlik hakim.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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