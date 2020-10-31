Son dakika haberleri... Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

Son dakika haber... Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tabancayla vurulan Yalçın Cerrah olay yerinde hayatını kaybetti.

Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerinde giden polis, Yalçın Cerrah'ı yerde kanlar içinde buldu. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cerrah'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yalçın Cerrah'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öldürülen Yalçın Cerrah'ın, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak Canik Belediyesi yanında 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren'in (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırı sonucu öldürülmesi olayına karışan ve tutuklanarak cezaevine konulan Ahmet Cerrah'ın akrabası olduğu öğrenildi.

Olayın mafya hesaplaşması olma ihtimali üzerinde durulurken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı