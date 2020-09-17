Son dakika haberleri! Samsun, Çankırı, Sinop ve Tokat'ta Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim Son dakika gündem haberi: Samsun, Çankırı, Sinop ve Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Samsun, Çankırı, Sinop ve Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü merkez İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde sabit yol ve şok uygulamalar ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 96 ekip, 5 uygulama noktası ve 434 personel görevlendirdi.

Denetimlerde, 5 bin 409 kişi ve 1775 araç sorgulandı, 99 işlem yapıldı, 13 aranan şahıs yakalandı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında 354 iş yeri denetlendi. Uygulamalarda, 2 tabanca, av tüfeği ve 7 kesici/delici alet ele geçirildi.

Havza ilçesinde ise Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural'ın da aralarında olduğu heyet Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Heyet, esnaf ziyaretleri sırasında maske, hijyen, sosyal mesafe ve uyulması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Çankırı

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri gerçekleştirildi. Vali Abdullah Ayaz ile Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Terminal Caddesi'nde iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Vali Ayaz ve Belediye Başkanı Esen, denetimde esnaf ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konularında uyardı.

Sinop

Sinop'ta, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında kentteki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgiler verildi.

Karaömeroğlu, gazetecilere, salgınla mücadeleyi sadece ceza yazarak kazanamayacaklarını söyledi.

Vatandaşlardan komşu, akraba ziyaretlerini ertelemelerini isteyen Karaömeroğlu, "Kadınlar, altın günü gibi faaliyetleri erteleyelim. Bu mücadeleyi birlikte kazanalım. Çünkü bu gibi faaliyetlerde salgının yayılması hızı daha farklı oluyor. Bir kişide olan hastalık 15 kişiye bulaşıyor." diye konuştu.

-Tokat

Tokat'ta Vali Ozan Balcı, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yaptı.

Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri, Niksar yolu kavşağında maske denetimi yaptı, vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Vali Ozan Balcı, yaptığı açıklamada, "Tokatlı vatandaşlar genel olarak kurallara uyuyor. Bir vatandaşımızın canı bile bizim için çok kıymetli. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA