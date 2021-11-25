Son dakika haberleri | Rusya'da kömür madeninde çıkan yangında 6 kişi öldü
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki kömür madeninde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki kömür madeninde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kemerovo'da bulunan kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı belirtildi.
Yangın ve oluşan duman nedeniyle madenden 237 kişinin tahliye edildiği bilgisine verilen açıklamada, 6 işinin öldüğü, 44 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, madende arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
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