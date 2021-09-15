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Son dakika haberleri! Ronaldo, topla kazayla bayılttığı güvenlik görevlisine forma hediye etti

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Son dakika haberleri! Ronaldo, topla kazayla bayılttığı güvenlik görevlisine forma hediye etti

Son dakika haberler... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu F Grubu'nda Young Boys-Manchester United maçı başlamadan önce ısınma sırasında Cristiano Ronaldo, çektiği bir şutta topun çarpmasıyla bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisine maç sonrasında forma hediye etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu F Grubu'nda Young Boys- Manchester United maçı başlamadan önce ısınma sırasında Cristiano Ronaldo, çektiği bir şutta topun çarpmasıyla bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisine maç sonrasında forma hediye etti.

Maç öncesi çektiği şut sonrası bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisi kadının durumunu kontrol etmek için kale arkasına giden Ronaldo, görevliden özür diledi.

Dün gece oynanan maç sonrasında ise güvenlik görevlisi kadına forma hediye etti. Güvenlik görevlisi kadın maç sonrasında forma ile fotoğrafını paylaştı.

İsviçre ekibi Young Boys, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ağırladığı F Grubu mücadelesini 2-1 kazandı. Konuk takımın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo, Young Boys'un gollerini 66. dakikada Nicolas Moumi Ngamaleu ve 90+5. dakikada Jordan Siebatcheu attı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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