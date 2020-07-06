Son dakika haberleri... Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinden yıl sonu sergisi Son dakika haberi: Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerince yıl içerisinde düzenlenen hobi ve meslek kurslarına katılan kadınların ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerince yıl içerisinde düzenlenen hobi ve meslek kurslarına katılan kadınların ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Hüma Sultan Hanım Evi bahçesinde düzenlenen serginin açılışına, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de katıldı.

Çetin, eserleri inceleyerek, farklı branşlarda eğitim gören ve kurslarını başarıyla tamamlayan 65 kursiyere sertifikalarını takdim etti.

Pandemi süreci nedeniyle bu sergileri artık sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açık alanlarda gerçekleştirdiklerini belirten Çetin, "El emeği, göz nuru, farklı teknikler kullanılarak yapılan bu eserlerin şimdi görücüye çıkma zamanı. Ben burada emeklerini esirgemeyen, emeklerini sanata dönüştüren kursiyerlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum." dedi.

Kaynak: AA