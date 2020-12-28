Son dakika haberleri | Parkta elektrik akımına kapılan çocuğun ölümüne ilişkin davada karar

Son dakika haberi: Çekmeköy'de parkta oynarken trafodaki elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 8 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 2 belediye çalışanından biri, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Çekmeköy'de parkta oynarken trafodaki elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 8 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 2 belediye çalışanından biri, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çekmeköy Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Altuğ ve Yapım-Onarım Teknik Sorumlusu Miraç Çağrı Yeğen ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Kadir Açık'ın babası Metin Açık ile avukatı da hazır bulundu.

Söz verilen baba Metin Açık'ın avukatı Selçuk Bayram, "Çekmeköy Belediyesi tazmin sorumluluğunu kabul etmek suretiyle Meclis kararı aldı ve bu karar doğrultusunda müvekkilime maddi ve manevi tazminat ödemesi yaptılar. Biz de bu doğrultuda şikayetimizden vazgeçtiğimze dair dilekçe sunduk." dedi.

Sanık Muhammet Bahadır Aktuğ da "Biz üzerimize düşen denetim ve kontrol vazifemizi eksiksiz yerine getirdik ve halen devam ediyoruz. Olayın gerçekleştiği park tamamen sökülmüştür. Çünkü bölgede çok sayıda hırsızlık olmaktadır ve bu olay hırsızlık nedeniyle meydana gelmiştir. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Sanık Miraç Çağrı Yegen de dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda kendisine tali kusur verildiğini kaydederek, "Tali kusur verilse de o işte görevli olmadığım belgelendirilmiştir. Bu nedenle kusurum yoktur. Beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.

Sanık Muhammet Bahadır Aktuğ'un avukatı Tayfun Baysal ise müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediğini savunarak, "Bilirkişi raporunda meydana gelen olayın öngörülemez bir olay olduğu belirtilmektedir. Ölen çocuk için üzülüyoruz ancak müvekkilimin bu olayda kusuru yoktur. Kusurdan dolayı belediye tazminat ödemiştir." diye konuştu.

Söz verilen baba Metin Açık ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Baba şikayetinden vazgeçse de bir sanığa para cezası

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Altuğ'a üzerine atılı "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediği gerekçesiyle önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanığa verilen hapis cezasını da taksirle işlenmesi nedeniyle adli para cezasına çeviren mahkeme, sanığın 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, 27 bin 300 liralık adli para cezasının da sanığın sosyal ve ekonomik durumunu göze alarak 24 eşit taksitte ödenmesini kararlaştırdı.

Diğer sanık Yapım-Onarım Teknik Sorumlusu Miraç Çağrı Yegen'in ise meydana gelen olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Ekim 2018'de Çekmeköy Nişantepe Parkı'nda arkadaşlarıyla oyun oynayan 8 yaşındaki Kadir Açık'ın, parktaki elektrik panosuna girmeye çalıştığı esnada akıma kapılarak hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

İddianamede, çocuğun ölümüne sebep olan elektrik panosunun bakım, onarım ve güvenliğinden Çekmeköy Belediyesinin sorumlu olduğu, soruşturma kapsamında ölen çocuğu pano içerisinde gören iki tanığın ifadelerinde panonun bir kapağının yaklaşık 5 aydır olmadığı, diğer kapağının yamulmuş vaziyette açıkta durduğunu beyan ettikleri belirtilmişti.

Park içerisinde muhtelif yerlerde çocukların rahatlıkla panoya yaklaşmasına ya da içerisine girmesine engel olabilecek güvenlik sistemi tedbirlerinin alınmadığı belirtilen iddianamede, elektrik panosunun başlı başına parkın içerisinde bulunmaması, park dışında muhafaza altına alınması gerektiği kaydedilmişti.

İddianamede, bu nedenle Çekmeköy Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Altuğ ile Yapım-Onarım Teknik Sorumlusu Miraç Çağrı Yegen'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan iki yıldan, altışar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz