Son dakika haberleri... Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı
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Son dakika haberleri... Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelge kapsamında Konya Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı.

Son dakika haberleri... Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı
13.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:48

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelge kapsamında Konya Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı.

Konya Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararıyla Devlet Ormanları sınırları içinde bulunan Konya ili tescilli piknik ve mesire yerlerinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek yerler belirlendi.

Ormanlık alanlar ve çevresinde izin verilen yerlerde 31 Ekim'e kadar saat 20.00'den sonra ateş yakmanın yasaklandığı kurul toplantısında şu kararlar alındı:

"Başta ormanlık alanların civarlarındaki yerler olmak üzere anız ve bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. Akşehir'de bulunan Tekke Deresi mevkisi, Engili kasabası, Atakent Mahallesi Cevizlidere mevkisi ve Yarenler Mahallesi Karakaya mevkisi Taşkent'te bulunan Kıblekayası mevkisi ve civarındaki yangına hassas olan ormanlık bölgelerde 31 Ekim'e kadar görevliler hariç ormanlara girişler yasaktır."

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Kaynak: AA

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