Son dakika haberleri: KOCAELİ Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kamerada
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Son dakika haberleri: KOCAELİ Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kamerada

21.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:51

Son dakika habere göre Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kameradaKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kamerada

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Mart günü Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 41 B 5554 plakalı otomobil Zirve Sokak yönüne dönmek için manevra yaptı. Bu sırada otomobilin sağından gelen ve aynı sokağa dönmek isteyen M.A. yönetimindeki 09 AP 1332 plakalı motosiklet, daralan yolda otomobil ile kaldırımın arasında sıkıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.A.'nın, kaldırıldığı hastanede 4 kaburga kemiğinin kırıldığı belirlendi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin, sinyal vererek sokak girişine yaklaşan otomobilin sağına girdiği, dönüş sırasında da kazanın yaşandığı görüldü.

Son dakika haberleri: KOCAELİ Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kamerada
Son dakika haberleri: KOCAELİ Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kamerada
Son dakika haberleri: KOCAELİ Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kamerada
Son dakika haberleri: KOCAELİ Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kamerada
Son dakika haberleri: KOCAELİ Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kamerada
Son dakika haberleri: KOCAELİ Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kamerada
Son dakika haberleri: KOCAELİ Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kamerada
Son dakika haberleri: KOCAELİ Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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