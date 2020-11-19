Son dakika haberleri! Moldova'da Dodon Rusya'dan, seçimi kazanan Sandu batılı ülkelerden destek arıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Moldova'da gerçekleştirilen seçimin ardından Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Moskova'ya ziyaret gerçekleştireceğini açıklarken seçimleri kazanan batı yanlısı Maia Sandu ise AB, ABD ve Rusya ve Romanya Büyükelçileri ile görüştü.

Moldova'da gerçekleştirilen seçimin ardından Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Moskova'ya ziyaret gerçekleştireceğini açıklarken seçimleri kazanan batı yanlısı Maia Sandu ise AB, ABD ve Rusya ve Romanya Büyükelçileri ile görüştü.

Moldova'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimleri batı yanlısı söylemleri ile dikkat çeken eski başbakan Maia Sandu yüzde 57.7 oy alarak kazanırken mevcut Cumhurbaşkanı olan ve Rusya yanlısı politikalarıyla tanınan İgor Dodon ise yüzde 42.2 oy alarak seçimleri kaybetmişti. Ülke siyasetinde köklü değişikliklere gidilmesi beklenirken henüz devir teslim yapılmadan Dodon ve Sandu'dan ziyaret açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Rusya'nın Devlet Başkan Yardımcısı Dmitri Kozak ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. En yakın zamanda Moskova'ya gideceğini açıklayan Dodon, "Kozak, Rusya adına kendi dönemimde 2 ülke arasında yapılan anlaşmalar ve ilişkilerin geliştirilmesi anlamında teşekkür etti. Moldova ve Rusya arasındaki güncel konuları tartışmak üzere Moskova'ya bir çalışma ziyaretinde bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Sandu'dan Ukrayna mesajı

Öte yandan seçimleri kazanan ve devir teslim için 23 Aralık tarihini bekleyen batı yanlısı Maia Sandu ise ısınma turlarına başladı. Sandu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada AB, ABD, Romanya ve Rusya Büyükelçileri ile görüşmeler yapıldığı ve bu görüşmelerin süreceği belirtildi. Sandu, Ukrayna ile Moldova arasında geçmişten beri yaşanan gerginliğin çözülmesine dair adım atacaklarını duyururken, "Moldova izolasyondan çıkacak, Ukrayna ile sorunları derhal çözmeliyiz. Pek çok sorunu çözmek için önümüzde fırsatlar var" dedi. - KİŞİNEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı