Son dakika haberleri! Mısır'da kimya fabrikasında dev yangın
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Son dakika haberleri! Mısır'da kimya fabrikasında dev yangın

25.09.2020 21:14 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:18
Son dakika haberleri! Mısır'da kimya fabrikasında dev yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Mısır'ın Sadat şehrinde bulunan kimya fabrikasında yangın çıktı.

Mısır'ın Sadat şehrinde bulunan kimya fabrikasında yangın çıktı.

Mısır'ın Monufia Valiliğine bağlı Sadat şehrinde bulunan kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle fabrika alevlere teslim oldu. Olay yerine 15 itfaiye aracı sevk edildi. İçişleri Bakanlığı Güvenlik Müdürü Tümgeneral Ahmed Farouq yaptığı açıklamada, yangının Sadat şehrindeki sanayi bölgesinde bulunan kimya fabrikasında meydana geldiğini ve ekiplerin yangına müdahale ettiğini bildirdi. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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