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Son dakika haberleri: Meksika, turistik otele düzenlenen saldırı sonrası bölgeye 1500 asker gönderme kararı aldı

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Meksika, turistik otele düzenlenen saldırı sonrası bölgeye 1500 asker gönderme kararı aldı

Son dakika haberine göre Meksika'nın, 5 Kasım'da Quintana Roo eyaletindeki turistik bir otele yapılan silahlı saldırı nedeniyle bölgeye 1500 asker sevk edeceği bildirildi.

Meksika'nın, 5 Kasım'da Quintana Roo eyaletindeki turistik bir otele yapılan silahlı saldırı nedeniyle bölgeye 1500 asker sevk edeceği bildirildi.

Meksika basınındaki habere göre, silahlı saldırganların ülkenin başlıca turizm kentlerinden Cancun'a saldırması üzerine yetkililer harekete geçti.

Ulusal Savunma Bakanı General Cresencio Sandoval, düzenlediği basın toplantısında, bölgeye 1500 kişilik ulusal muhafız birliği gönderileceğini belirterek, "Bu askeri birlik, tüm turizm bölgesinin güvenliğini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Birliğin 1 Aralık'tan itibaren bölgeye konuşlanacağını bildiren Sandoval, benzer önlemlerin ülkenin diğer turistik yerlerinde de uygulanacağını kaydetti.

Olay

İki kamyonla Quintana Roo eyaletindeki turistik bir oteli basan saldırganlar, plajda bulunan 2 kişiyi öldürmüş, bir turisti de hafif yaralamıştı.

Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını belirtmişti.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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