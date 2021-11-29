Son dakika haberleri: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hamidiye mahallesi Akhisar karayolu üzerinde 45 AFT 866 plakalı Y.B. (27) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen 48 TF 636 plakalı R.T. (63) plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler Y.B. ve R.T. ile 48 TF 636 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan C.T yaralandı.

Yaralılar Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılrdı.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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