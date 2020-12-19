Son dakika haberleri... Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı
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Son dakika haberleri... Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı

19.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:51

Son dakika 3. sayfa haberi: Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı Elazığ'da kocası tarafından bıçaklanan ve polis merkezine sığınan bir çocuk annesi kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı

ELAZIĞ - Elazığ'da kocası tarafından bıçaklanan ve polis merkezine sığınan bir çocuk annesi kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi C.K., dini nikahlı kocası tarafından aralarında çıkan tartışmadan dolayı bıçaklandı. Bacağından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan kadın, evden kaçarak Sanayi Mahallesinde bulunan polis merkezine sığındı. Polis, yaralı kadın için sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadın, polis merkezine gelen ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli kocanın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri... Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı
Son dakika haberleri... Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı
Son dakika haberleri... Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı
Son dakika haberleri... Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı
Son dakika haberleri... Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı
Son dakika haberleri... Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı
Son dakika haberleri... Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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