Son dakika haberleri... Kırıkkale'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberleri... Kırıkkale'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberleri... Kırıkkale'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KIRIKKALE'de, geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 yabancı uyrukludan 3'ü, tutuklandı.

KIRIKKALE'de, geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 yabancı uyrukludan 3'ü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Kentteki 8 yabancı uyruklunun geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 23 Aralık'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, 3'ü sözde yönetici seviyesinde olan 8 kişi, yakalanıp gözaltına altındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sözde yönetici seviyesinde 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri... Kırıkkale'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

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