Son dakika haberleri! Kayseri'de bıçakla yaralanan kick boksçu genç hayatını kaybetti

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan 18 yaşındaki sporcu, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, antrenmana gitmek için Fatih Mahallesi İnönü Parkı'nda arkadaşını bekleyen Muhammed Mustafa K, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Muhammed Mustafa K'nin, Altın Spor Kulübü'nün lisanslı kick boks sporcusu olduğu öğrenildi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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