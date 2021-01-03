Son dakika haberleri: Kavak ve Ladik'te kısıtlama sonrası sessizlik hakim
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Son dakika haberleri: Kavak ve Ladik'te kısıtlama sonrası sessizlik hakim

03.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:28
Son dakika haberleri: Kavak ve Ladik'te kısıtlama sonrası sessizlik hakim

Son dakika gündem haberi: Samsun'un Kavak ve Ladik ilçeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında süren sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de ilçeler sessizliğe büründü.

Samsun'un Kavak ve Ladik ilçeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında süren sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de ilçeler sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında uygulanan 80 saatlik kısıtlamada Kavak ve Ladik ilçelerinde yaşayan vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ediyor.

Öte yandan kısıtlamanın başladığı günden bu yana jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri sorumluluk bölgelerinde yaptıkları anonslarla vatandaşlara görevliler haricinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Samsun-Ankara kara yolu da önceki kısıtlama günlerinde olduğu gibi en tenha günlerini yaşıyor.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı ve Ladik Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, ilçelerinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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