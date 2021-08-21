Otoyol çıkışında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde kamyonete arkadan çarpan otomobil içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde kamyonete arkadan çarpan otomobil içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 11.00 sıralarında İzmir - Çeşme Otoyolu Güzelbahçe çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, A.G. (76) idaresindeki 06 BMH 831 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 22 AAT 593 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken kaza nedeniyle yolun bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobil içerisinde bulunan Z.G.'nin (73) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü A.G. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Z.G.'nin cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı