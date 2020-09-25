Son dakika haberleri | İsrail'de günlük en yüksek koronavirüs ölümü gerçekleşti
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Son dakika haberleri | İsrail'de günlük en yüksek koronavirüs ölümü gerçekleşti

25.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:33
Son dakika haberleri | İsrail'de günlük en yüksek koronavirüs ölümü gerçekleşti

Son dakika haberine göre İsrail'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle günlük en yüksek ölüm kaydedildi.

İsrail'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle günlük en yüksek ölüm kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bir günde 59 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı ve Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı olduğu vurgulandı. Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 1378'e ulaşırken, virüs tespit edilen kişi sayısı 214 bin 458'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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