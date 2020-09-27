Son dakika haberleri! İran'ın güneyinde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 1yaralı
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Son dakika haberleri! İran'ın güneyinde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 1yaralı

27.09.2020 22:13 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:16
Son dakika haberleri! İran'ın güneyinde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 1yaralı

Son dakika gündem haberine göre İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Ahvaz'daki 4 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4. kattaki daire büyük hasar gördü.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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