Son dakika haberleri! İran'ın güneyinde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 1yaralı
27.09.2020 22:13 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:16
Son dakika gündem haberine göre İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Ahvaz'daki 4 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4. kattaki daire büyük hasar gördü.
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun