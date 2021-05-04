Son dakika haberleri | İçerde dip dibe kumar, kapıda dezenfektan: Jandarma bile şaşırdı
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Son dakika haberleri | İçerde dip dibe kumar, kapıda dezenfektan: Jandarma bile şaşırdı

Son dakika haberleri | İçerde dip dibe kumar, kapıda dezenfektan: Jandarma bile şaşırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İzmir'in Bornova ilçesinde, korona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak ilçeye bağlı 3 mahallenin depolarında tam kapanmada kumar oynayan kişilere yönelik baskınlar yapıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, korona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak ilçeye bağlı 3 mahallenin depolarında tam kapanmada kumar oynayan kişilere yönelik baskınlar yapıldı. Baskınlarda onlarca kişiye ceza kesilirken, dip dibe kumar oynanan, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı deponun girişindeki dezenfektan ekipleri bile şaşırttı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Laka, Eğridere ve Gökdere Mahallesi'ndeki depolarda kumar oynandığı bilgisini aldı. Baskın yapan ekipler, korona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği tam kapanmada kumar oynayan onlarca kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan baskınlarda, kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 34 bin 736 TL, pandemi kurallarına aykırı hareket eden 41 kişiye 142 bin 229 TL olmak üzere toplam 177 bin TL ceza kesildi.

Ayrıca, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan 3 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı, kumar oynana materyallere el konulduğu belirtildi.

Bu kadarına pes: Kapı girişine birde dezenfektan yerleştirmişler

Öte yandan, kumar oynatan kişilerin baskın yapılan bir deponun girişine dezenfektan yerleştirmesi dikkat çekti. İçerde dip dibe sosyal mesafeyi hiçe sayarak kumar oynanan alanda, kapı girişine yerleştirilen reklamlı dezenfektan baskını yapan jandarma ekiplerini bile şaşırttı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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