Son dakika haberleri! Garajda çıkan yangında arabası, bahçe motoru, motosikleti ve 30 bin lirası kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Garajda çıkan yangında arabası, bahçe motoru, motosikleti ve 30 bin lirası kül oldu

Son dakika haberleri! Garajda çıkan yangında arabası, bahçe motoru, motosikleti ve 30 bin lirası kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evin garajında çıkan yangın neticesinde 1 hafif ticari araç 1 motosiklet 1 bahçe motoru ve araçta bulunan yaklaşık 30 bin lira kül oldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evin garajında çıkan yangın neticesinde 1 hafif ticari araç 1 motosiklet 1 bahçe motoru ve araçta bulunan yaklaşık 30 bin lira kül oldu.

Yangın, Kaynarca ilçesi Arifağa mahallesinde Eyreltili Bayır Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hilmi Kılıç'a ait evin garajında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken garaj içerisinde alevlere teslim olan 1 hafif ticari araç 1 motosiklet 1 bahçe motoru ve araç içerisinde Hilmi Kılıç'ın hayvanlarını satarak elde ettiği yaklaşık 30 bin lira kül oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA

Son dakika haberleri! Garajda çıkan yangında arabası, bahçe motoru, motosikleti ve 30 bin lirası kül oldu
Son dakika haberleri! Garajda çıkan yangında arabası, bahçe motoru, motosikleti ve 30 bin lirası kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye kalkışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmaya gelmiş
Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye kalkışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmaya gelmiş
Gece yarısı eve girip belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar
Gece yarısı eve girip belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Garajda çıkan yangında arabası, bahçe motoru, motosikleti ve 30 bin lirası kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 17:22:02. #1.15#

title