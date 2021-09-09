Son dakika haberleri! Fas'ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
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Son dakika haberleri! Fas'ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

Son dakika haberleri! Fas'ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel geçimlerin galibi, 97 sandalye ile koalisyon ortağı Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) oldu.

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel geçimlerin galibi, 97 sandalye ile koalisyon ortağı Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) oldu.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit düzenlediği basın toplantısında, Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 395 milletvekilinin belirlenmesi için dün yapılan seçimlerin sonuçlarını açıkladı.

Leftit, yüzde 96'sı sayılan oylarda, 97 milletvekili çıkarmayı başaran RNI'nın seçimlerin galibi olduğunu söyledi.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin (PAM) 82, İstiklal Partisi'nin 78, Sosyalist Birlik'in 35, Halk Hareketi'nin 26, İlerleme ve Sosyalizm'in 20, Anayasal Birlik'in 18 sandalye kazandığını kaydetti.

Leftit, iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) ise 12 sandalye de kaldığını ifade ettiği açıklamasında, kalan 12 sandalyenin ise kalan 12 parti arasında dağıldığını ifade etti.

Fas İçişleri Bakanlığından tarafından dün yapılan resmi açıklamada ülkede genel ve yerel seçimlere yüzde 50,18 oranında katılım gerçekleştiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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