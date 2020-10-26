Son dakika haberleri | Eskişehir'de 21 kez denetlenen eğlence yerinde 51 ihlal tespit edildi
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Son dakika haberleri | Eskişehir'de 21 kez denetlenen eğlence yerinde 51 ihlal tespit edildi

26.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:53
Son dakika haberleri | Eskişehir'de 21 kez denetlenen eğlence yerinde 51 ihlal tespit edildi

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde, kurallara uyulmadığı tespit edilen eğlence yerine geçici kapatma cezası verildi.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde, kurallara uyulmadığı tespit edilen eğlence yerine geçici kapatma cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekipler, maske takma zorunluluğu ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Çalışmalar kapsamında, Tepebaşı ilçesindeki bir eğlence yerinde, farklı tarihlerde 21 kez denetim yapıldı.

Denetimlerden 13'ünde sosyal mesafeye riayet edilmediği, 9'unda izinsiz canlı müzik yayını yapıldığı belirlendi. Mekanda ayrıca sigara yasağına aykırılık, açma kapama saatlerine uymama, mesul müdür bulundurmama, kimlik bildiriminde bulunmama, kayıt dışı istihdam gibi aykırılıklar dahil 51 ihlal tespit edildi.

Kontrollerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 853 kişiye toplam 2 milyon 686 bin 950 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca, eğlence yeri, Tepebaşı Kaymakamlığının oluruyla 10 gün süreyle kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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