Yakutiye Zabıtası fırınları denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yakutiye Zabıtası fırınları denetledi

Yakutiye Zabıtası fırınları denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Fırınlarda üretim koşulları ve ekmek gramajları kontrol edildi.

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri'nce yapılan denetimlerde ilçe sınırları içerisinde yer alan 35 fırında üretilen pidelerde noksan gramajlı ekmeğe rastlanmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından fırınlar için yayınlanan tebligatlar tüm işletmelere tebliğ edilirken, fırınlarda hijyen kontrolü gerçekleştirildi, sosyal mesafeye uyulması hususu hatırlatıldı, fırın çalışanlarına eldiven ve maske dağıtıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, koronavirüsle mücadelede her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini yineleyerek, gerek maske dağıtımı, dezenfekte ve temizlikte uyguladıkları çalışmalar ile maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulanabilirliği konusundaki sosyal medya mecralarındaki duyurularla, halkın bilinçlendirilmesi için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Başkan Mahmut Uçar, salgına karşı etkin mücadeleden asla taviz verilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Hemşehrilerimize salgınla mücadelede gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Yakutiye Zabıtası fırınları denetledi
Yakutiye Zabıtası fırınları denetledi
Yakutiye Zabıtası fırınları denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Turgut Özal Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yakutiye Zabıtası fırınları denetledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 13:01:20. #1.15#

title