Emekli amirallerin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı
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Emekli amirallerin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emekli amirallerin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı

Yayınladıkları bildiri sonrası gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 emekli amiral hakkındaki gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Yayınladıkları bildiri sonrası gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 emekli amiral hakkındaki gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

"Montrö bildirisi" adı altında yayınladıkları bildirisi sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından beyanlarını vermek için 5. Sulh Ceza Mahkemesine getirildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 10 amiral hakkındaki gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı belirtildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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