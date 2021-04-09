Elinde içki şişesi ve bıçak bulunan kişi, 2 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
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Elinde içki şişesi ve bıçak bulunan kişi, 2 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Muammer DASDELEN - Haberler | Güncel
Elinde içki şişesi ve bıçak bulunan kişi, 2 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, elinde içki şişesi bulunan kimliği belirsiz kişi, bir minibüs ile bir hafif ticari lastiklerini bıçakla keserek kayıplara karıştı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, elinde içki şişesi bulunan kimliği belirsiz kişi, bir minibüs ile bir hafif ticari lastiklerini bıçakla keserek kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili iki aracın sahibi olan kişi, şüpheliyi ihbar edene 5 bin TL ödül vereceğini söyledi.

Olay, dün gece saatlerinde Beypazarı ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi Bölgesinde gerçekleşti. Elinde içki şişesi bulunan kimliği belirsiz kişi, Ali Beycesu'ya ait minibüs ile hafif ticarin aracın lastiklerini bıçakla kesti. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde şüphelinin, elindeki bıçak ve içki şişesiyle rahat tavırları dikkat çekti.

'İHBAR EDENE 5 BİN TL ÖDÜL'Olay sonrası emniyete ihbarda bulunan Beycesu, iki aracın lastiklerini kesen kişiyi ihbar edene 5 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Diğer yandan Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Elinde içki şişesi ve bıçak bulunan kişi, 2 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer DASDELEN

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