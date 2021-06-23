Son dakika haberleri! Edirne'de AFAD ve İtfaiye personeli drone eğitimi aldı
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Son dakika haberleri! Edirne'de AFAD ve İtfaiye personeli drone eğitimi aldı

Son dakika haberleri! Edirne'de AFAD ve İtfaiye personeli drone eğitimi aldı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Edirne'de AFAD ve itfaiye personeline drone eğitimi verildi.

Edirne'de AFAD ve itfaiye personeline drone eğitimi verildi.

Trakya'da görev yapan AFAD personeli ile Edirne ve Süloğlu belediyeleri itfaiye erleri Süloğlu ilçesinde boş bir arazide drone kullanım eğitimine katıldı.

Daha önce drone eğitimi alan AFAD personelince verilen eğitimde hava aracı uçuş prensibi, uçuş güvenliği, bakım ve onarım konularında katılımcı gruba bilgi verildi.

Eğitimde 20 personel teorik eğitimin yanında pratik eğitime de tabi tutuldu.

Ardından havadan arama senaryolu tatbikat çerçevesinde personelin eksikleri belirlendi. Eksiği olan personelle eğitime devam edildi.

Son dakika haberleri! Edirne'de AFAD ve İtfaiye personeli drone eğitimi aldı
Son dakika haberleri! Edirne'de AFAD ve İtfaiye personeli drone eğitimi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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