Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

08.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:35

Boş cadde ve sokaklardan detay Emniyet ekiplerinin kontrolünden detay HATAY - Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.

Boş cadde ve sokaklardan detay

Emniyet ekiplerinin kontrolünden detay HATAY - Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.

İskenderun'un işlek bölgelerinden Şehit Pamir, Ulu Cami ve Atatürk Bulvarı ile Atatürk Anıt Alanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberleri | Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Ivana Sert Cemal Hünal Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Gökhan Gönül Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 21:35:56. #1.15#
title