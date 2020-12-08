Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Boş cadde ve sokaklardan detay Emniyet ekiplerinin kontrolünden detay HATAY - Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.