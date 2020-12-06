Son dakika! DEAŞ bağlantılı selefi grup adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre DEAŞ bağlantılı selefi grup adliyeye sevk edildi İzmir'de terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında sosyal medya üzerinden yayınlar yapan "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O.'nun da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DEAŞ bağlantılı selefi grup adliyeye sevk edildi

İZMİR - İzmir'de terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında sosyal medya üzerinden yayınlar yapan "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O.'nun da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeliği suçundan tutuksuz yargılanan "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O.'nun bir kitabevinde örgütsel faaliyetler yaptığı belirlendi. Ramazan O.'nun terör örgütüne eleman kazandırma amacıyla özellikle gençlere yönelik sohbet toplantıları düzenleyip sosyal medyada yayınlar yaptığı, yürüttüğü faaliyetler için para topladığı ve kısa zaman önce Avusturya'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılı gözaltına alınan bir kişi ile irtibatı bulunduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından 12 ikamet, 2 iş yeri ve 3 araçta eş zamanlı arama yapan Terörle Mücadele Şube ekipleri, Ramazan O.'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerde sorgulanan şüphelilerin, susma haklarını kullandıkları öğrenildi.

İşlemlerin ardından 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çevresindekileri camiye göndermemiş

Öte yandan, Ramazan O.'nun, çocuklarını askere ve okula göndermediği ortaya çıktı. Şahsın çevresinde bulunan kişilere camiye gitmelerine de izin vermeyip namazları kendi kıldırdığı belirtildi. Şüphelilerin bazılarının hırsızlık, gasp, adam kaçırma, tehdit ve şantaj gibi suçlardan kayıtlarının olduğu saptandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN