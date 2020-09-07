Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

07.09.2020 19:16 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:21

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ileri sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Gündoğan Mahallesi'nde bir otelde çalıştığı belirlenen M.S'yi, iş yerinde gözaltına aldı. Daha sonra M.S, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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