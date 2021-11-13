Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6...

 SP lideri Karamollaoğlu, 'Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti' diyerek verdiği net cevabı anlattı: Sistem değişmeden olmaz

SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" diyerek verdiği net cevabı anlattı: Sistem değişmeden olmaz

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title