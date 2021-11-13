Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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