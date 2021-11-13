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Son dakika haberleri... Çocuklar ara tatilde eğlenceye doyacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri... Çocuklar ara tatilde eğlenceye doyacak

Son dakika yerel haberi: Birbirinden eğlenceli oyunlar ve yarışmaların bulunduğu atölye etkinlikleri Samsun Yeşilyurt AVM'de başladı.

Birbirinden eğlenceli Oyunlar ve yarışmaların bulunduğu atölye etkinlikleri Samsun Yeşilyurt AVM'de başladı.

Samsun Yeşilyurt Alıveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ara tatil boyunca birbirinden eğlenceli oyunları ve yarışmaları çocuklarla buluşturuyor. Atölye etkinlikleri kapsamında AVM'nin en üst katında çocuklar için ücretsiz faaliyet yapabilecekleri bir alan oluşturuldu. Bu alanda çocuklar etkinliklerin ilk gününde çuvalla yarış, ağızlarında kaşıklarla top taşıma gibi eğlenceli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

21 Kasım tarihine kadar devam edecek etkinliklerde çocuklara 15 Kasım'da drama atölyesinde, 16 Kasım'da şapka yapım atölyesinde, 17-18 Kasım'da maske yapım atölyesinde, 19 Kasım'da orff - ritim atölyesinde ücretsiz etkinlikler hazırlandı. Çocuklar 20 - 21 Kasım'da ise eğlenceli kahramanlarla yarışmalar yapabilecek. - SAMSUN

Son dakika haberleri... Çocuklar ara tatilde eğlenceye doyacak

Son dakika haberleri... Çocuklar ara tatilde eğlenceye doyacak

Son dakika haberleri... Çocuklar ara tatilde eğlenceye doyacak

Son dakika haberleri... Çocuklar ara tatilde eğlenceye doyacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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