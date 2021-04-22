Son dakika haberleri | Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu
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Son dakika haberleri | Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu

Son dakika haberleri | Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, tesadüfen orada bulunan gıda toptancısı omzundan vurularak ağır yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, tesadüfen orada bulunan gıda toptancısı omzundan vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Başpınar Mahallesi Sağlık Ocağı yanında meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada tesadüfen olay yerinde 19 LL 699 plakalı aracında oturan ve gıda toptancısı olduğu öğrenilen İsmail Ş. aracının ön camından giren kurşunla yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayda omzundan yaralanan İsmail Ş.'nin ilk müdahalesi sağlık ocağında bulunan doktor ve hemşeriler tarafından yapılırken, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM

Son dakika haberleri | Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu
Son dakika haberleri | Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu
Son dakika haberleri | Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu
Son dakika haberleri | Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu
Son dakika haberleri | Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu
Son dakika haberleri | Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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