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Son dakika haberleri | Bursa'da minibüsün çarptığı iki kadından biri hayatını kaybetti

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bursa'da minibüsün çarptığı iki kadından biri hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, freninin boşaldığı iddia edilen ve plakası henüz öğrenilemeyen H.Y. idaresindeki minibüs, Fidyekızık Mahallesi'nde önce yoldan geçen 2 kadına ardından istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan 2 kadın sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nesibe Bingöl, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüsten yola savrularak yaralanan sürücünün eşi de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Sürücü H.Y. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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AA / Sergen Sezgin - Son Dakika Haberleri

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