Son dakika haberleri: Bulgaristan'daki otobüs faciasında anne kız da öldü

Makedonya'da yaşayan Şefiya Osmanovska kızı Ayla Fera ile İstanbul'u gezmek için seyahat firmasından 4 günlük bir tur satın aldı. Osmanovska, kız kardeşi Rabiya Sali ve kızı ile çarşamba günü Üsküp'ten otobüse binerek perşembe günü İstanbul'a geldi. Anne kız, 4 gün boyunca tarihi mekanları gezerek İstanbul'u yakından görme fırsatı yakaladılar. Pazartesi günü Makedonya'ya dönmek için otobüse bindiler. Otobüs, Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak ederek alev aldı. Feci kazada Şefiya Osmanovska, kızkardeşi Rabiya Sali ve kızı Ayla Fera'nın da aralarında olduğu 46 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralı olarak kurtulan yolcuların yakınlarıyla kurdukları iletişim sırasında otobüste patlama sesi duyduktan sonra yangın çıktığı ve alevlerin kısa sürede tüm otobüsü kapladığı şeklinde bilgi verdikleri öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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