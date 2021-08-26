Son dakika haberleri: Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi sırasında çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı
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Son dakika haberleri: Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi sırasında çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi sırasında çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sınarcık mevkisindeki bir binada bulunan vatandaşlar tarafından sel felaketinin başladığı anlarda cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sel sularının yükselerek ilçeye doğru ilerlediği görülüyor.

Görüntülerin kaydedildiği binanın bahçesindeki araçların sel sularına kapıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Orman İşletme Müdürlüğünün yakınlarında kaydedilen bir başka görüntüde ise çatıda mahsur kalan vatandaşların helikopterle kurtarıldığı görülüyor.

Sel sularının binaların girişinde oluşturduğu hasar da görüntülere yansıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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