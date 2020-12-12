Son dakika haberleri! Beyşehir Gölü kıyılarında sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
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Son dakika haberleri! Beyşehir Gölü kıyılarında sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

12.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:10
Son dakika haberleri! Beyşehir Gölü kıyılarında sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, ilçe merkezinde ana caddelerin yanı sıra sahil şeridinin de boşalmasına neden oldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, ilçe merkezinde ana caddelerin yanı sıra sahil şeridinin de boşalmasına neden oldu.

Yurt genelinde uygulanan kısıtlama çerçevesinde günlerini evlerinde geçiren vatandaşlar sokağa çıkamadı. Şehrin meydan, ana cadde ve sokakları boş kaldı.

Hafta sonları binlerce kişiyi ağırlayan Beyşehir Gölü kıyıları da kısıtlama nedeniyle sessizleşti. Sahil şeridindeki park ve yeşil alanlar, festival meydanı, kameriyeler boş haliyle havadan görüntülendi.

Beyşehir'in simgesi olan tarihi Taşköprü ile yanıbaşındaki Eşrefoğlu Köprüsü de araç ve yaya yoğunluğunun olmaması nedeniyle boşaldı.

Kısıtlamadan en çok göl kıyısında insanların ekmeklerle beslediği yiyecek arayışındaki martılar etkilendi. Taşköprü üzerine konan ve göl üzerinde uçarak yiyecek arayan martılara, çevredeki iş yerlerinin çalışanları ekmek atarak beslemeye çalıştı.

Havadan çekilen görüntülere, kısıtlamadan muaf tutulan meslek gruplarından inşaatlarda çalışan ustalar da apartmanlarda kurdukları iskeleler üzerinde mesai yaparken yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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