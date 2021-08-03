Son dakika haberleri: Balıkesir'de ağıl yangını
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de ağıl yangını

Son dakika haberleri: Balıkesir'de ağıl yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir koyun ağılı alevlere teslim oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir koyun ağılı alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Çoruk Mahallesinde Mehmet İmer'e ait koyun ağılında dün gece yangın çıktı. Vatandaşlar bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede mahalleye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri üç arozözle yangına müdahale etti. Yangın, çevreye sıçramadan söndürülürken, ağıl küle döndü. Yangının koyunların meraya gitmesinin ardından çıkması faciayı önledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR

Son dakika haberleri: Balıkesir'de ağıl yangını
Son dakika haberleri: Balıkesir'de ağıl yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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