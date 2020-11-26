Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (2)
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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (2)

26.11.2020 13:24 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:29
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü (2)

Son dakika politika haberi... BAKANLIKTAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMADışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz, Yukarı Karabağ ve Afganistan konularının ele alındığı belirtildi.

BAKANLIKTAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz, Yukarı Karabağ ve Afganistan konularının ele alındığı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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