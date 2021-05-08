Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Zene ile telefonda görüştü
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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Zene ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Zene ile telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüştü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüşmüştür. Adıgeçeni bu görevine atanmasından ötürü tebrik etmiştir. Çad'la dayanışma içinde olduğumuzu, geçiş döneminin suhuletle ilerlemesini dilediğimizi belirtmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Ali Nargüner/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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