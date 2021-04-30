Son dakika haberleri | Aydın'da bir kişi nehirde ölü bulundu
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Son dakika haberleri | Aydın'da bir kişi nehirde ölü bulundu

Son dakika haberleri | Aydın'da bir kişi nehirde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde 66 yaşındaki kişi, Menderes Nehri'nde ölü bulundu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 66 yaşındaki kişi, Menderes Nehri'nde ölü bulundu.

Hacıaliobası Mahallesi'nden geçen nehirde bir kişiyi hareketsiz halde gören sulama birliği işçileri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kıyıya çıkarılan ve isminin Kemal Ozan olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ozan'ın cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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