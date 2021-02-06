Son dakika haberleri! Ayağı korkuluk demirlerine ayağı saplanan kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri! Ayağı korkuluk demirlerine ayağı saplanan kediyi itfaiye kurtardı

06.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:04
Son dakika haberleri! Ayağı korkuluk demirlerine ayağı saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Söke ilçesinde ayağı demir korkuluklara saplanan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ayağı demir korkuluklara saplanan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çeltikçi Mahallesinde bir kedinin ayağının demir korkuluklara saplandığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri, kedinin sol arka ayağını korkuluklardaki demiri keserek kurtardı.

Yaralı kedi, tedavisi için Aydın Büyükşehir Belediyesi barınağına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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