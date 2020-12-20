Son dakika haberleri... Antalya polisi sokak hayvanlarını besledi
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Son dakika haberleri... Antalya polisi sokak hayvanlarını besledi

20.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:34
Son dakika haberleri... Antalya polisi sokak hayvanlarını besledi

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını besledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını besledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Can dostlarımızı aç bırakmadık" ifadesi kullanılarak, sokak hayvanlarına Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlilerimizce mama dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Vatandaşlara da seslenilen açıklamada, "Siz sağlığınız için evde kalın, biz sokaklarda görev başında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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